複製30年前捧盃夢 曼聯係英足盃真命天子？

列斯聯日前因為英冠2哥西布朗輸波，宣布相隔16年重返英超，周六（18日）又因為排第3嘅賓福特輸畀史篤城提早封王，係佢哋自1990年後再次捧走英格蘭次級聯賽冠軍，咁啱得咁蹺，當年贏得英格蘭頂級聯賽冠軍嘅就係今季英超盟主利物浦，估唔到兩軍今年竟然可以攜手複製30年前冠軍夢。老一輩球迷可能記得，當年英足盃係由處於被炒邊緣嘅費格遜帶領曼聯贏得冠軍，唔通曼聯會係今屆英足盃真命天子？

宿命嘅嘢係好玄妙，冥冥之中自有主宰，好難去解釋。利物浦今季首奪英超冠軍，亦係自1990年後再捧英格蘭頂級聯賽冠軍（英甲），當時紅軍雄霸英倫球壇，喺主帥杜格利殊帶領下，坐擁班尼斯、比士利、魯殊、侯頓等猛將，盛極一時，真係冇諗過下次聯賽封王要等30年。

至於當年列斯聯由老將史特根及已故威爾斯名宿史必壓陣，取得英乙（當時英格蘭次級聯賽）錦標，獲得升班資格，更喺91/92球季贏得英超成立前、最後一季英格蘭頂級聯賽冠軍。

不得不提嘅，係當時浮浮沉沉嘅曼聯，嗰段時間完全唔夠利物浦揪，就算傳奇領隊費格遜接手都未即時反彈。但正正同樣喺1990年，費Sir面臨被炒嘅壓力下，憑住英足盃殺出一條血路，於決賽打到重賽終於擊敗水晶宮，係費Sir執教紅魔後首個錦標。

冇呢個英足盃冠軍，費Sir應該保唔住烏紗，亦冇之後嘅紅魔王朝，如今紅魔主帥蘇斯克查逐漸將球隊磨合成形，尤其係強援（波基斯費南迪斯）+青訓產品（拉舒福特）嘅配搭，頗有費Sir嘅影子，唔單止各項賽事連續19場未輸過，英足盃亦殺入4強，今晚深夜（19日）就會喺溫布萊球場同車路士爭入決賽，睇吓曼聯可唔可以爭口氣，同紅軍及列斯聯齊齊重溫30年奪冠美夢。