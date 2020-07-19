誤戴「愛國者」口罩　夏登急澄清

火箭球星夏登日前抵達奧蘭會合球隊，卻因誤戴撐警口罩引起爭議。他事後急忙澄清，為了遮蓋自己的「大鬍子」才佩戴這個口罩，並無政治意圖。

夏登近日在迪士尼園區戴上一款印有《漫威》系列人物「制裁者」圖案的口罩，該角色在「Black Lives Matter」平權運動中，被視為支持警察的標誌，加上該口罩名為「藍色愛國者」，令他遭到網民討伐。夏登事後澄清此舉沒有政治意圖：「老實說，我沒有藉此發表甚麽政治聲明，我佩戴這個口罩只因它能遮蓋我的臉和鬍子，我覺得這樣很酷，就是這麼簡單。」他續指正考慮把平權信息印在球衣，以表達對這場運動的支持。

另外，NBA近日設立匿名舉報熱線，湖人中鋒侯活因沒戴口罩被「篤灰」。他昨表示外界應該關注平權議題，而非小題大做討論其有否戴口罩：「那些槍殺Breonna Taylor的警察仍然逍遙法外，與其關心我有沒有戴口罩，不如問問為甚麼他們還沒被抓起來。我覺得大家都小題大做了，我們在奧蘭多很安全，每日都接受檢測，周遭就只有自己人。」

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