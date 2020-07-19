丹尼艾格斯放水？般茅結果都係輸

英超周日（19日）賽事，護級份子般尼茅夫主場迎戰修咸頓，上半場開紀錄嘅客隊射手丹尼艾格斯，於下半場主射12碼時疑似放水宴客，但般茅最終未能扳平，結果在補時90+9再輸多球而以0比2落敗。般茅輸波後37戰得31分，仲因為得球較少，被少踢1場嘅阿士東維拉趕過跌落尾2，距離護級安全區3分，除了最後一輪對愛華頓非勝不可，還要寄望其他護級對手全敗，才有護級機會。

般尼茅夫今仗盡地一煲，甫開賽就狂攻，無奈總欠埋門一腳，最具威脅射門係開賽10分鐘一次攻勢，萊特基利禁區頂快射，可惜省中人再貼柱出界。

修咸頓站穩陣腳後開始反撲，攻門甚具效率，先後有禾特普斯頭槌及列特文窩利射門，兩次埋門都中目標，般尼茅夫門將蘭斯達爾要打醒十二分精神把關，不過戰至41分鐘終於失守，修咸頓一次快速反擊，丹尼艾格斯禁區內控球，再帶出禁區邊空位射死角入網，修咸頓領先1比0，入波後27歲嘅丹尼艾格斯並無特別慶祝，因為佢除咗踢過利物浦，其實佢首間職業球會就係踢般尼茅夫。

下半場58分鐘，修咸頓一次角球攻勢迫得對方後衞犯手球，球證翻看VAR後判罰12碼，不過丹尼艾格斯主射時窒步，射門乏力被蘭斯達爾捉到路接實，丹尼艾格斯宴客令般尼茅夫逃過一劫，其後電視鏡頭影到丹尼艾格斯面露笑容，是否放水？

賽事餘下時間般茅傾力搶攻，90分鐘哈利威爾遜射死角，被阿歷士麥卡菲飛到盡撲出，去到補時90+5般茅終於入波追和，但哥林威爾遜越位在先食詐胡，整定般茅唔好彩，結果臨尾查阿當斯再入多粒，最終般茅輸0比2全失3分。