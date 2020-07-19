F1　咸美頓輕鬆連贏兩站

奧地利兩站賽事完結後，F1周日（19日）移師匈牙利，排頭位起步的6屆世界冠軍咸美頓一路領先，最終以1小時36分12秒473衝線，第8度取得匈牙利分站冠軍，追平德國老車神舒麥加保持的單站冠軍紀錄。另外，他贏得生涯第86場職業冠軍，距離舒麥加的91勝紀錄亦再近一步。

咸美頓在排位賽以1分13秒447刷新賽道紀錄，取得職業生涯第90個頭位後，在正賽繼續保持強勢，幾乎由頭帶到尾，第38圈已與紅牛車手麥斯韋斯塔本拉開超過20秒距離，第58圈更超前法拉利的維度爾一圈，以絕對優勢衝線，連續兩站封王。「黑帝」賽後感謝車隊支援：「這是我最喜歡的其中一場比賽，車速、維修站、策略都很不錯，我會繼續保持！」

反觀其平治隊友保迪斯出師不利，在起跑紅燈熄滅前頓一頓，再重新開始加速，錯失次名起步的優勢跌到第6位。惟賽會未有對保迪斯疑似偷步行為處罰，他更在第36圈進佔第3位。雖然保迪斯在最後一圈半發力狂追，但最終仍以0.75秒不敵「韋少」，僅得第3名。

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