西甲大結局　美斯7奪金靴創紀錄

西甲周一(20號)凌晨煞科，冠軍皇家馬德里作客被雷加利斯逼和2比2，雷加利斯贏唔到波亦宣告護級失敗，下季陪馬略卡同愛斯賓奴降班西乙。至於巴塞隆拿就作客5比0大破艾拉維斯，美斯個人梅開二度，今季累積25球成功奪得金靴獎。

今次係美斯歷來第7次成為西甲神射手，超越傳奇薩拉6奪西甲金靴紀錄，而美斯依家已經連續4季奪得西甲神射手，如果下季可以成功冧莊，就可以追平墨西哥前鋒山齊士連續5季金靴嘅西甲紀錄。

更神奇嘅係，美斯仲以破紀錄成績拎埋西甲助攻王，今場波佢貢獻1次助攻，今季累積21次助攻，打破沙維08/09球季創下嘅單季20次助攻西甲紀錄。巴塞隆拿今季西甲入86球，當中美斯貢獻46球(25入球+21助攻)，佔全隊入波53%。

西甲最後成績

冠軍：皇家馬德里

出戰歐聯：皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、西維爾

出戰歐霸盃：維拉利爾、皇家蘇斯達、CF格蘭納達*

降班：雷加利斯、馬略卡、愛斯賓奴

神射手：美斯(25球)

*註：西班牙盃決賽受疫情影響延期，聯賽第7名獲來屆歐霸外圍賽資格。