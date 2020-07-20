2年7次大失誤！迪基亞紅魔生涯係時候結束

曼聯門將迪基亞喺英格蘭足總盃4強嚴重失誤，連累球隊輸波出局，呢位周薪達37.5萬鎊嘅紅魔鬼最高人工球員，薪酬同表現明顯唔對秤。

有統計發現呢位29歲西班牙國腳水準每況愈下，近2年犯下7次大失誤，所有好多球迷呼籲曼聯應該收回被外借去錫菲聯嘅鋼門甸恩軒達臣，取代迪基亞。

迪基亞喺2018年世界盃對葡萄牙，「牛油手」發作，將C朗嘅遠射漏入網，此自之後，信心大受打擊，好似撞咗邪，近2年英超就犯下7次大錯導致失波，屬於同期之中，犯錯最多嘅門將。

迪基亞今場將美臣蒙特嘅射門漏入網，同上月英超對熱刺所失1球，幾乎同出一徹，證明佢根本冇吸取教訓。曼聯死忠名宿加利尼維利都睇唔過眼，話：「如果1位球員狀態低迷6個月，仲可以話係短期波動，如果持續1年，就會令人擔心，如果持續2年，咁就真係講唔通。」

因此，輿論開始認為曼聯下季應該換「門」，最好收回甸恩軒達臣，呢位23歲英格蘭國腳近年被外借去錫菲聯，表現出色，錫菲聯今季英超36場失35球，少過前列球隊車路士、李斯特城、熱刺、狼隊，甸恩軒達臣功不可沒。

甸恩軒達臣年輕當打，人工連迪基亞四份一都冇，真係平靚正，同埋收回佢，亦唔需要轉會費，屆時出售埋迪基亞，仲可以收番一大筆轉會費，同慳到巨額人工，對曼聯絕對百利而無一害。