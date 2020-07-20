列斯聯新約綁比爾沙　人工貴過蘇斯克查

列斯聯來季重返英超，最大功臣唔係任何一個球員，而係阿根廷名帥比爾沙。呢位綽號「瘋子」嘅領隊係球壇大師級教頭，連哥迪奧拿、施蒙尼、普捷天奴都曾經講過視呢位64歲教頭為偶像、模範，列斯聯喺2018年以「英超級」嘅600萬鎊年薪請佢執教，就係睇好佢可以帶領球隊重返英超，依家目標達成，列斯聯當然要用長約將佢綁實。

據英國《太陽報》報道，比爾沙2018年同列斯聯簽嘅2年合約今夏完結，不過雙方都好樂意繼續合作，估計續約難度唔高，而列斯聯會將比爾沙嘅人工，由每年600萬鎊增加至800萬鎊。如果合約落實，比爾沙就會超越年薪750萬鎊嘅曼聯主帥蘇斯克查，成為英超第6高薪領隊(見表)。

比爾沙曾經執教沙士菲、愛斯賓奴、阿根廷、智利國家隊、畢爾包、拉素、馬賽等球隊。最威水係幫阿根廷奪得2004年奧運金牌，執教畢爾包時，獲得歐霸盃及西班牙盃亞軍。

英超最高薪領隊

1 哥迪奧拿(曼城) 2,000萬鎊年薪

2 高普(利物浦) 1,500萬鎊年薪

2 摩連奴(熱刺) 1,500萬鎊年薪

4 安察洛堤(愛華頓) 1,150萬鎊年薪

5 羅渣士(李斯特城) 1,000萬鎊年薪

6 *比爾沙(列斯聯) 800萬鎊年薪

7 蘇斯克查(曼聯) 750萬鎊年薪

*未落實