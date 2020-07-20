英超棄將發威！「總統球隊」首奪土超冠軍

土超新貴巴沙克舒希在周日(19日)憑隊長迪丹美亞在上半場19分鐘，接應基捷基治的助攻，射入全場唯一入球，以1比0小勝卡塞利。

賽後巴沙克舒希以69分排在積分榜榜首，以7分領先同日意外輸波的特拉布宗，提早一輪捧走球會歴史上首個土超冠軍，成為自1959年起第6支贏得土超冠軍的球隊，打破了傳統「三巨頭」費倫巴治、加拉塔沙雷和比錫達斯的壟斷地位。

巴沙克舒希1990年才正式成立，前身是伊斯坦布爾省水務公司的足球興趣小組，2014年才正式易名，2007/08年球季才首次晉身頂級聯賽，近年大事擴軍，招攬多位前英超球星加盟，包括羅賓奴、丹巴巴亞、史卡迪爾、基捷基治等，盡顯強大野心。

巴沙克舒希的迅速崛起也要歸功於球會主席甘梅斯達，他本身是土耳其商人，妻子是土耳其總統埃爾多安的親戚，大家同樣是正義與發展黨（AKP）黨員，而巴沙克舒希地區正正是AKP在伊斯坦布爾省的「票倉」。

總統埃爾多安為了鞏固聲望大力推動足球發展，近年放寬外援政策就是最佳例子，巴沙克舒希亦當然成為最大得益者。巴沙克舒希較早前3季已經表現出色，可惜只能2奪亞軍，今季終奪冠軍絕對是實至名歸。