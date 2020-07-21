C朗狂創入球紀錄　橫掃英意西史上第1人

C朗狂破入球紀錄，祖雲達斯向意甲冠軍又邁進一步！周二(21號)凌晨意甲大戰，祖雲達斯主場以2比1擊敗拉素，喺榜首領先優勢增加至8分，捧盃機會高唱入雲，今場兩隊金靴前鋒都有進帳，原本排射手榜第1位嘅拉素前鋒恩莫比尼射入今季第30球，但C朗拿度包辦2球後，已經追到並列第1位。

今場兩隊上半場踢成0比0，到51分鐘C朗射門省中對方球員手部，球證判罰12碼，C朗親自操刀先開紀錄，呢球亦係佢喺意甲第50個入球，成為史上第1個喺英超、西甲同意甲入波達到50球球員。3分鐘後C朗再接應保羅戴巴拿妙傳門前射入，恩莫比尼就喺尾段為拉素破蛋。

C朗橫掃英超、意甲、西甲3大聯賽，成為史上第1人，同時亦係意甲採用3分制後，最快時間拎到50球球員，C朗只係踢61場就攻入50球，比AC米蘭名將舒夫真高嘅68分快得多。C朗賽後謙虛表示：「紀錄當然重要，但球隊成績先至係最緊要，我哋再一次展示出祖雲達斯係一支幾咁犀利嘅球隊。」

至於C朗同恩莫比尼嘅金靴之爭，係意甲近70年最高水平爭逐，對上一次有2個球員同時達到30球，已經要數到1950/51球季，當時AC米蘭瑞典前鋒諾達爾(Gunnar Nordahl)同國際米蘭匈牙利前鋒尼耶斯(István Nyers)爭逐，最後諾達爾以34球贏得金靴獎。