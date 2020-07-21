黃鎮煒「砌積木論」為籃球理想而堅持　　　

擁有健碩身形而且身手矯健的黃鎮煒，縱橫甲一球壇多年站穩一線行列，精準的三分波冷箭亦往往成為球賽勝負致命球，原來全面的表現並沒有不二法門，今集《睇體——搵球星傾吓偈》的問答活動內，這位剛加盟滿貫的球星剖白打籃球的「砌積木論」，全憑堅持及打好基本功，一點一滴累積，才有今天的自己，故他寄語學生們要不懈付出，邁向極致。

司徒大導：一直以嚟，你喺球隊中都係擔任唔起眼、但重要性十足嘅角色，可以話係「實而不華」嘅代表人物。不過，亦因此你喺球場贏得嘅掌聲、讚賞、注目度都比別人少……你可曾試過「葡萄」球星嘅鎂光燈？定係你會鍾意呢個內斂嘅球場角色？

黃鎮煒：我相信一隊球隊入面冇可能5個都係球星嘅，就好似公牛會有佐敦、柏賓呢啲球星，同時間亦都會有洛文、古高等綠葉去扶持。另外2003年嘅湖人有高比拜仁、馬龍、佩頓都輸畀藍領班底嘅活塞。證明球星未必可以為球隊帶來勝利。我相信喜歡打籃球嘅人都唔會介意自己可以得到幾多、而係關注可以喺場上面將自己表現到幾多。如果球隊入邊嘅角色係要做一啲唔起眼嘅工作，好似揹位、協防同做Pick，咁就盡力做好佢，球隊贏波先係最重要。可能我自細都冇享受鎂光燈下嘅感覺，但我好享受一隊波贏冠軍嗰種喜悅。

李仲尼：打咗咁多年永倫，點解選擇離開？同埋想知你對新球會有乜嘢期望？

黃鎮煒：其實離開永倫都真係唔捨得，離開一班曾經出生入死嘅兄弟，由隊友變成對手，個感覺都好奇怪。有呢個決定，係希望喺自己球員生涯最後嗰幾年，喺新球隊可以證明同挑戰自己，都未嘗唔係一件好事。嚟到滿貫都係以冠軍為目標，雖然疫情令到球季延遲，但我哋球隊都有好好咁準備。疫情前滿貫有足夠嘅訓練，球員磨合都做得非常之好，希望疫情之後球員都可以盡快重拾狀態，喺嚟緊嘅銀牌賽同聯賽都可以有好成績，最好就係冠軍啦！

Mars Lee：Hi，黃鎮煒，打咗咁多年波，籃球對現在嘅你最大嘅意義係乜嘢？你又點樣用打波嘅體驗去教自己嘅學生？

黃鎮煒：呢個問題問得好好，我相信如果我冇打籃球，應該冇人會認識我，而我亦可能只係一個普通人。籃球帶畀我嘅真係好多，但係最重要嘅就係令我認識到一班出生入死嘅好兄弟，同埋令我嘅眼界擴闊咗好多，能夠代表香港出賽，令我都去到唔同地方、見識好多嘢。如果用打波嘅體驗去教導學生嘅話，我會希望令學生知道堅持嘅重要性，落場打波可能最多40分鐘，但係體能上嘅準備、技術上嘅訓練、球隊上面嘅練習，往往係比你40分鐘付出更多，所謂「台上一分鐘、台下十年功」，所以堅持係非常重要。另外，我會教學生基本功嘅重要性，球員好多時候只係睇到NBA嘅華麗技術，但往往忽略背後付出咗幾多，籃球技術就好似砌積木一樣，冇好好嘅根基就唔會有好好嘅結果，呢啲都係我教學生嘅原則。

Timothy Chan：你有啲乜嘢喜好？

黃鎮煒：平時最鍾意就係打籃球同健身，但係其實都鍾意聽歌、睇戲同打機。（偷笑）

Hiu Yan Tang：籃球生涯咁多年，經歷高低起跌，有冇試過想放棄嘅時候？能夠有依家嘅成就最想感謝邊個？

黃鎮煒：籃球生涯咁多年，我都真係冇諗過放棄，原因好簡單，因為我真係好鍾意籃球。有依家呢個成就我最感謝就係身邊所有支持過我嘅人、就算只係一句「加油」，對我嚟講都係意義重大。

Kim Jack Nathan：邊個影響你嘅籃球發展最深？當你打得唔理想嘅時候，會點樣調整情緒？因好少見你喺球場發脾氣，你本身性格係咪比較溫和？

黃鎮煒：我相信影響我籃球發展最深嘅係蔡芳裕，因為大部分籃球場上同籃球場以外嘅積極態度都係從佢身上學返嚟。當打得唔好嘅時候，我會先讓自己冷靜，然後重新調整番自己嘅情緒，咁落到場先至唔會受影響。我本身嘅性格都算溫和，但我都曾經試過喺場上發脾氣，不過因為我時常提醒自己唔可以因為情緒影響表現，所以一定會盡量控制。

Lo Hung Kwan：如何重拾自信？

黃鎮煒：要重拾自信，首先唔可以否定自己，無論之前嘅表現幾咁差強人意，都已成過去，改變唔到，之後要做嘅就係好好準備自己，無論係生理上或者心理上都準備好，要比其他人努力，唔好畀以前嘅嘢影響到自己。

特務飛龍：如果要你揀香港最強陣容，你會揀邊5位？

黃鎮煒：呢個問題好難答，因為我打波嘅年代都跨越幾長，唔同年代有唔同嘅最強陣容，我好難就咁揀5個出嚟，但我覺得香港真係有好多好出色嘅球員。

Raymond Tang：點睇香港內線？有冇接近2米新秀可培訓？

黃鎮煒：其實依家香港嘅內線比以前好好多，以我嘅身高以前已經可以係港隊打中鋒，但依家都有唔少身高超過2米嘅年輕球員出現，其實好多都好有潛質，最重要係心態，如果有好嘅心態，任何球員都可以培訓。

Anton Fung：退役前會唔會有啲心願想喺球場達成？

黃鎮煒：退役前我希望我可以再一次攞到銀牌同聯賽雙料冠軍。

Tia Tia Tia：喺籃球圈邊個同你最老友？有冇趣事可以分享？

黃鎮煒：喺籃球圈入邊，最老友就唔可以唔提方誠義，我同佢認識都起碼有10幾年喇！最有趣嘅係每一次出外比賽我都會同佢同房，有一次佢喺未出發之前病咗，去到比賽地點傳染咗我，返到香港我再惹病番佢，都唔知點解會咁！

編者：最後多謝「肥煒」接受大家的提問，希望體育界可跨過疫情，不久將來大家可欣賞到甲一球隊的表現！