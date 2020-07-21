【取消金球獎】64年來首次！羅拔仔又要等

《法國足球》周一（20日）宣布，因新冠疫情關係，取消2020年度金球獎評選，這是64年來第一次，德國《圖片報》認為事件對拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基最傷！

今年是金球獎評選自1956年設立以來首次取消，主辦機構《法國足球》表示因無法保證評選公平，只好忍痛取消。理由有以下3點：1‧今年不可能也不應該被視為普通的一年，如若評選中出現質疑，最佳解決方法就是取消。2‧金球獎希望傳達的價值觀是模範、團結和責任，並非只是追求競技層面的卓越。3‧因某些聯賽提前結束，因此統計層面和籌備過程中無法保證公平。

對此，《圖片報》表示，「羅拔仔」今季於德甲、德國盃、歐聯三大戰線均狀態弗爆，是除莫迪歷之外，另一個最有可能可以打破美斯、C朗壟斷的球員，堪稱是目前距離金球獎最近的球星，無論是美斯還是C朗，今季演出都比不上羅拔利雲度夫斯基，金球獎取消對於「羅拔仔」而言，絕對是個噩耗。

巴塞官方Twitter即時也轉發了此則消息，並曬出了美斯6奪金球獎舊照片，更留言：「我們理解。此外，其實每個人都知道誰是世界最佳！」似乎在抽水。