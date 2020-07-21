學長陳念慈：抱著運動員心態去到邊一樣掂

運動員把青春奉獻給體育事業，但隨着年月漸長，他們終要告別賽場，迎接新的挑戰。為促進退役運動員發展第二事業，香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）於2018年推出「星星伴轉型」學長計劃，由八位來自不同行業的著名退役運動員擔任學長，協助學員適應轉型期。經過一年的分享指導，計劃已經踏進收成期，一眾學員告別初投社會的迷茫，勇敢地朝着目標進發，在各個領域繼續發揚運動員精神。

香港著名羽毛球員陳念慈（Amy）退役後毅然赴美進修，續成為香港賽馬會見習騎師學校的首位女校長。作為計劃其中一位星級學長，Amy寄語學員秉持運動員精神，朝著目標勇往直前：「運動員從小接受嚴格訓練，普遍都很堅毅、刻苦，著重紀律和公平競爭。抱著這種心態，無論在哪個領域都會成功。」她的兩位學員葉詩韻和Skhawat Ali就選擇投身教育界。

陳念慈帶出兩名老師

Amy形容葉詩韻「百足咁多爪」，皆因這位前板球港將對教育、慈善和經商都有興趣。葉詩韻曾就進修和轉型詢問學長意見，「當時Amy輕描淡寫回答：『只要想做一件事，自然就會完成。』讓我想起運動員時期，為着清晰的目標，義無反顧訓練的感覺。」經Amy指引後的她決定投身教育界，參加民政事務局的退役運動員轉型計劃，並經HKACEP配對成為中學體育推廣主任，「Amy一直帶領我前行，我也希望引導學生，傳承運動員精神。」

無獨有偶，Ali也是板球運動員，曾於仁川亞運協助港隊取得第4名。退役後轉為教學助理的他，為一圓教師夢，經HKACEP獎學金攻讀運動管理學士學位課程，及後修畢教育文憑後任職國際學校體育老師。整個過程長達6年，Ali坦言非常辛苦，「Amy提醒我職場猶如運動場，成功沒有捷徑，要達成目標惟有努力這一條路。」他很慶幸成為Amy的學員，無論何時感到迷茫，都可以找到指路明燈：「Amy不僅是一個出色的運動員，轉型後同樣獨當一面，讓我覺得很鼓舞。」

大師兄傳授以「文」宣「武」

三位「習武之人」鄭家豪、耿曉靈及趙凱茵因為學長計劃聚在一起，擦出不一樣的火花。兩位學員退役後都成為教練，前香港武術代表隊隊長鄭家豪就鼓勵她們以「文」推廣「武」：「計劃第一天我就跟她們說，運動員的冠冕若不放下，就會變成投身社會的荊棘。她們要學懂放低自己，從零開始。」由如何寫email，到基本會計知識、溝通技巧訓練等，現為合和項目拓展有限公司副總經理的「家豪哥」笑言，正為二人補練商界基本功。

2010年亞運長拳金牌得主耿曉靈現為香港武術隊教練，她表示，「跟隨大師兄的腳步，使我們更容易克服轉型的恐懼感，如今我的目標是培育更多世界冠軍。」被鄭家豪形容為刻苦耐勞的耿曉靈樂於擁抱挑戰，早前透過HKACEP報讀英文課程，「希望帶隊到外地比賽時能夠用得上，與其他隊伍有更多交流。」

另一位學員趙凱茵笑着回憶計劃第一份功課竟是執筆寫字，光是自我介紹就寫了大半天。曾靠泰拳醫好抑鬱症的她，最想改變港人對泰拳負面印象，而計劃正正為她打開一扇大門：「從學長身上學到很多書本外的知識，他帶領我們從普通教練升到另一層次。到底如何將一個運動推廣出社區？原來不只是打到『曉飛』，很多時候要用文字、言語表達。」這位前香港冠軍透過HKACEP學習演講技巧、時間管理等，她更透過計劃獎學金進修運動科學及體適能，將兩者融入泰拳教學。

退役轉型為運動員帶來翻天巨變，鄭家豪向他們送上六個字：「『靜靜的、默默的。』就像過往比賽一樣，先冷靜下來、調整心態，然後尋找適合自己的方法默默耕耘。」

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