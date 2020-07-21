阿仙奴食住個勢要發「維」

今晚英超壓軸尾場，尾3嘅阿士東維拉主場迎戰「兵工廠」阿仙奴。維拉雖要為護級搶分，但踢落有心無力；阿仙奴憑高效足球連挫利物浦及曼城，士氣達到頂點，力爭歐霸席位必食住個勢上，加埋近年碰頭恰死維拉，客勝捧得過。（Now 621周三凌晨3時15分直播）

如果有睇過維拉嘅比賽，都見到呢班波場場搏盡，戰意唔使懷疑，可惜佢哋質素所限，谷極都谷唔起，中前場只靠隊長基亞利殊單打獨鬥，身邊隊友多為平庸之輩，唔係好幫到手。維拉近12場聯賽贏得1場，單計復賽後8場聯賽，僅獲1勝3和4負，好似輸畀曼聯嗰場，畀人侵犯反而對手獲12碼，上仗對愛華頓去到末段先被追和，接連咁樣失分法，球員難免愈踢愈氣餒。

另一邊廂，阿仙奴經過復賽頭2場失利後，主帥阿迪達果斷改用343陣式，連「炸彈」大衞雷斯都脫胎換骨，上場足總盃大踢爭氣波「零封」曼城，加上前線踢出高效足球，「三叉戟」愈夾愈熟下每每做到「一劍封喉」。

計晒各項賽事，阿仙奴近8仗取得6勝1和1負，包括擊敗英超盟主利物浦，以及啱啱英足盃淘汰曼城殺入決賽，隊長奧巴美揚近6仗入5粒，信心爆棚。由於能否取得下屆歐霸入場券，關乎阿仙奴今夏有幾多「筆直」增兵，戰意必堅，何況雙方近7次交手阿仙奴全勝，再遇「私房菜」贏面壓一，客勝屬不二之選。