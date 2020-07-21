疫情肆虐被迫取消比賽　港乒變陣做調整

香港乒乓球總會周一發聲明，鑑於新冠肺炎全球未有止息跡象，與國際乒聯協商後，宣布取消舉行今年的「國際乒聯世界巡迴賽 - 香港乒乓球公開賽」，而餘下兩場於香港體育學院舉行的「港乒擂台賽」亦將延期進行。

原定於今年5月5日至10日舉行的香港乒乓球公開賽早於3月宣布延期，乒總聲明指，考慮到新型冠狀病毒在全球仍然反覆，加上香港正實施限制入境，相信會令賽事難以順利舉行。另一方面， 香港乒乓球公開賽，惟舉辨場地伊利沙伯體育館未能提供後備賽期，最終作出取消賽事的決定。

香港體育學院原定於6月至9月舉辦3場「港乒擂台賽」，讓港隊球手重拾比賽狀態。不過因為本港第三波疫情嚴峻，加上體院現只開放場館予全職運動員，為保障各運動員及工作人員的健康，香港乒乓總會周二宣布，7月31日至8月2日於香港體育學院舉辦的「2020港乒擂台賽 – 第二次賽事」將延期進行。

去年與黃鎮廷贏得香港公開賽混雙季軍的香港「一姐」杜凱琹對於再有大賽取消感到失望，「疫情問題要取消都沒有辦法，希望大家平平安安。」目前港乒於體院維持正常訓練，杜凱琹表示，「因為沒有比賽，最近港隊的訓練量都提升不少，而女隊亦加強體能訓練。以往我們留在香港一、兩個星期又要到外地比賽，現在訓練更有系統，可作出針對性調整。」

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