上季周薪得800鎊　曼聯喪加格連活特人工

曼聯今季最大發現絕對係前鋒小將格連活特，這位18歲前鋒獲領隊蘇斯克查重用，由做後備到近期獲得正選機會，佢就不斷用優異表現同入球回報支持者，英國傳媒報道曼聯事隔半季後準備再同佢續約，將會大幅加薪到周薪5萬鎊，係佢最初人工嘅62倍！

格連活特在曼聯青訓出身，上季在蘇斯克查領軍下4次上陣，今季開始獲得重用，成為角逐歐霸盃嘅主力，亦不時在英超後備上陣，近期英超復賽，曼聯中場擁有波基斯費南迪斯及保羅普巴雙核心，「雙槍將」格連活特成為三叉戟其中一員，拍住拉舒福特同安東尼馬迪爾喺前鋒線搵食。

球季仲未完結，格連活特今季已經上陣49場射入16球，躋身球隊一線位置，但佢人工仍然偏低，因此會方準備向佢大幅加薪，據報會由周薪2.5萬鎊加到5萬鎊。

英國傳媒翻查格連活特工資，2019年底之前，佢最初嘅工資只有周薪800鎊，但去年底續約時已大幅加人工至周薪2.5萬鎊，但佢表現實在太好，呢個人工已經無法反映佢嘅表現，因此下一份合約，佢嘅周薪將會加到5萬鎊，而且呢個數肯定唔係終點，只要佢繼續有好表現，曼聯絕對唔會虧待佢。