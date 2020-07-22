韋根錫周三延遲處分　英冠尾輪護級大亂

英冠球隊韋根和錫周三，分別因破產和違反英格蘭聯賽賽會（EFL）收入及持續發展規例，而面臨調查及扣分處罰，相關判決結果將於不日公布，但由於臨近季尾，賽會未必會選擇於今季對兩間球會進行處分，意味兩軍都有望逃過今季被扣分的厄運，最終成功護級。

6月才獲港資企業入主的韋根，今月初（1日）就宣布破產，面臨被扣12分處罰。球隊在這段艱難時期表現未受影響，早前更曾以8比0擊敗侯城，追平英冠史上最大分差勝果的紀錄，現時以58分排名第13，數字上已經足夠確保下季繼續征戰英冠的資格。至於現時排名16位的錫周三，因違反EFL收入及持續發展規例，則面臨扣除21分的處罰。

由於兩間球會於裁決後都有上訴機會，而處理上訴需時，未必趕及下季開咧前得出結果，令今季實施處分的可能性大減，兩軍或因此成功「上岸」逃過一劫。

英冠周三（23日）凌晨即將上演尾輪大戰，雖然列斯聯已提前鎖定冠軍，但積分榜下游形勢依然混亂，榜尾6支球隊都還存護級希望，其中米杜士堡降作客錫周三，伯明翰會主場鬥打比郡，查爾頓就要作客挑戰英冠新王列斯聯，盧頓主場迎戰布力般流浪，班士利惡鬥賓福特，而榜尾球隊侯城將造訪卡迪夫城，究竟哪3隊最終要降落英甲，就要留意最後一輪激戰。

英冠護級形勢

排名 球隊 勝 和 負 得失球差 分

19 米杜士堡 12 14 19 -14 50

20 伯明翰 12 14 19 -19 50

21 查爾頓 12 12 21 -11 48

22 盧頓 13 9 23 -29 48

23 班士利 11 13 21 -21 46

24 侯城 12 9 24 -27 45