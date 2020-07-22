唔准諗即刻答　羅美路定迪基亞

英超接近尾聲，曼聯為爭入前四開着Turbo，周三(22日)深夜對住韋斯咸不能有失，只要有分落袋就可以登上TOP4。

紅魔自從波基斯費南迪斯加盟之後，成隊波重返正軌，氣勢返晒嚟，如果保持呢股氣勢，甚至有機會攞到歐聯資格，但最近門將迪基亞喺英足盃嘅失誤，真係令人擔心前面入幾多粒，都補唔住佢喺後面嘅失波。

主帥蘇斯克查真係要諗清楚，點樣確保迪基亞唔可以再失誤，近日外界已經有好多聲音，認為曼聯家陣係關鍵時間，蘇帥再派迪基亞可能付出好大代價，又或者會唔會考慮換上羅美路頂一頂呢。

直播表

周三5:30pm 澳職 珀斯光輝Vs威靈頓鳳凰

Now 639、台C655-有線655台C615-有線615台T302-無線 myTV Super 302台

周三6:00pm 日職 鳥棲砂岩Vs清水心跳

有線665台、有線605台

周三6:00pm 日職 橫濱水手VsFC橫濱

有線661、有線601台

周三6:05pm 日職 北海道札幌岡薩多VsFC東京

有線664、有線604台

周三6:30pm 日職 大阪櫻花Vs神戶勝利船

有線662、有線602台

周四1:00am 英超 曼聯Vs韋斯咸

Now 621

周四1:30am 意甲 帕爾馬Vs拿玻里

Now 638、有線654台、有線614台、無綫 myTV Gold 301

周四3:15am 英超 利物浦Vs車路士

Now 621、Now 611

周四3:45am 意甲 國際米蘭Vs費倫天拿

Now 638、有線654、614台、無綫 myTV Gold 301

周四3:45am 意甲 史帕爾Vs羅馬

Now 639、有線655、615台、無綫 myTV Gold 302

周四3:45am 意甲 森多利亞Vs熱拿亞

有線662、602台