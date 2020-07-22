伊巴謙梅開二度！幫埋「仇人」教練續約

周三(22日)凌晨意甲，AC米蘭憑伊巴謙莫域包辦2個入球，作客以2比1擊敗薩斯索羅，取得3連勝。AC米蘭已經連續9場意甲入波都達2球或以上，創下自1964年以來最強攻力。球隊成績理想，教練皮奧利亦獲續約至2022年。

伊巴謙莫域上場對博洛尼亞，係佢第100場為A米上陣，但未能取得入球，更疑似不滿太早被換走，而發脾氣拒絕同教練皮奧利握手。38歲嘅伊巴謙莫域今場大踢爭氣波，證明自己寶刀未老，飛頂入網為A米打開紀錄。

雖然薩斯索羅之後獲得12碼，由卡佩圖射入扳平，但伊巴謙莫域上半場補時，突破越位之後，再扭過門將射入，為A米奠定勝局。

AC米蘭近9場聯賽取得7勝2和，而且每場都攻入2球或以上，令人睇到球隊復興希望。事實上，AC米蘭上年10月聘請皮奧利執教之後，成績穩步上揚，單計2020年聯賽，A米取得38分，仲多過榜首祖雲達斯，僅次於43分嘅阿特蘭大，所以會方立即同教練皮奧利續約至2022年。

不過，AC米蘭亦有不利消息，2位後衞阿利斯奧羅馬洛尼、安德列干迪今場都受傷退下火線，其中必然正選阿利斯奧羅馬洛尼因為肌肉受傷，可能會提早收咧。