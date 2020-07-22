【DSE放榜】男拔飛魚伍棹然向夢想進發

人一世，物一世。我們拼命考取功名，是因為人生沒有take two，也沒有重播回放，過了才懂悔不當初已經太遲。中學文憑試在周三（22日）放榜，今年因新冠肺炎爆發的關係，學校在網上派發電子成績單予應屆考生，成績也許未盡如人意，但決不是一眾學生運動員追夢的終結，在往後的日子更要牢牢把握每個機會。

有「學界氣袋」之稱、去年四破香港青年紀錄的長跑運動員謝俊賢（Michael）是今屆文憑試的考生：「剛剛一整班同學，還有老師都在線上通訊軟件上聊天，講一下大家在家抗疫的近況，笑一下大家做過的蠢事⋯⋯」談天說地都只是想分散注意力，緩和緊張心情，「學校的通告說八點九就可以查看成績，不過今朝我很早就起床，最後近九點才出成績，電腦F5掣都㩒爆了，不斷更新電郵界面的十幾分鐘，心情好忐忑！」

就讀拔萃男書院的Michael在試前收到幾間本地大學的有條件取錄，他一心希望修讀工商管理相關的科目，「但中文炒了，只得等級2，惟有先讀副學士，努力考上大學！」他笑指沒有不開心一定是騙人，不過之前已經做好後備計劃，所以今天就照着辦，未有手忙腳亂情況出現。可以失望，不能絕望，Michael相信有堅定的信念，自會引領他步向理想：「我想成為一名全職運動員，但也想完成學位課程，相信自己能夠平衡兩方面的發展。」

至於同樣會在大學選修工商管理科的伍棹然（Wesley），則在考公開試前得到美國喬治亞大學無條件取錄：「我都照樣考了文憑試，為自己的中學生涯畫上一個句號，今日戥其他同學、朋友緊張，畢竟一試定生死，大家都很怕成績未如理想。」走到人生的第一個分水嶺，有人可以放下心頭大石、順心而行，有人則得見步行步，但也不要怕，這只是人生其中一個小關卡。

「我早在中五上學期便已下定決心要去外國升學，因為想自己在游泳發展更進一步。」Wesley說很多香港泳壇猛將都是赴美升學：何詩蓓在密歇根大學、歐鎧淳和鄭莉梅在美國柏克萊大學等，故Wesley亦隨師姐的步伐，到美國升學，希望不斷突破自己的極限。美國大學的游泳聯賽也像奧運一樣分A、B標，而B標通常是港績時間的左右，「所以要爭一席位代表學校比賽並不是一件容易的事，頭兩年可能也要坐板凳，在場邊看隊友比賽，希望自己可以盡快游到B標時間！」

因為疫情關係，Wesley也許未能趕及在八月中報到：「我連簽證都未到手，學校亦不希望我冒險飛抵美國，建議我先在網上上課。父母本來打算跟我一起去美國幾個星期，陪我添置些居家用品到宿舍，不過暫時都不能了。」他表示少了一個適應的緩衝期，希望不會對學業和游泳有太大影響和壓力。

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