奧運倒數一年　參賽選手或要交病毒檢測報告

由於新冠肺炎疫情而延期的東京奧運，即將踏入一年倒數，日本已開始為參加明年東奧的外國運動員，研究入境條件，甚至有必要提供新冠肺炎病毒陰性的報告作證明。

消息指，日本首相安倍晉三將於周三（22日）與新冠肺炎病毒對策部開會，並會討論參加明年東京奧運會及殘奧會的外國選手入境問題。目前日本原則上禁止來自共129個國家地區的外國人入境，預計在任何情況下，條件都要包括必須提交病毒檢測陰性的證明，及在日本期間的活動計劃等。

不過，奧組委主席森喜朗在迎來奧運倒數一年之前強調，仍然希望可以有觀眾到奧運會觀戰，對於國際奧委會主席湯瑪士巴治講過會削減觀眾人數，森喜朗認為「這是最惡劣的假設情況才是這麽說。」

至於周四（23）就是延期後的東京奧運倒數一年，東京政府於當晚為幾個奧運主場館亮燈，以作紀念，在委組委發出的聲明中表示會參與亮燈儀式的場館包括乒乓球賽主場館東京都體育館、進行欖球比賽的東京體育館、上演排球賽的有明體育館及舉辦游水及跳水的東京水上中心，而奧林匹克公園內的奧運塔及東京市政廳都有亮燈活動；據悉，屆時會在晚上7點開始亮燈，8點後的閃上五環的顏色。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！