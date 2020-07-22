紅軍今晚捧盃　車仔贏波最佳時機

今晚英超壓軸大戰，利物浦主場鬥車路士，對唔少「紅軍」球迷嚟講，今晚絕對係歷史性時刻，事關利物浦賽後將會正式獲頒英超聯賽冠軍獎盃，亦係佢哋相隔30年再次稱霸國內頂級聯賽，「紅軍」球迷當然唔可以錯過，不過波童唔係利物浦球迷，最關心係今場投注策略。「紅軍」提前封王後表現下滑係不爭事實，車路士只要贏波就可肯定取得來屆歐聯入場券，加上近年作客晏菲路往績好，「車仔」受讓咪錯過。（Now 621及611周四凌晨3時15分直播）

今場係利物浦本季最後1場主場比賽，贏埋就可以追平曼城及曼聯共同保持嘅單季主場最佳成績（18勝1和），不過自從「紅軍」篤定封王後，5場聯賽已3度失分，除上次主場被般尼逼和1比1、挑戰單季主場全勝失敗，上場作客阿仙奴，向來表現穩健嘅中堅華基爾雲迪積克及門將艾利臣比加更罕有齊齊犯錯，連累球隊先勝後敗輸1比2，可見個別球員嘅集中力及決心已遠遠不及季初，加上隊長佐敦軒達臣因傷提早收咧，對中場攻守亦有一定影響。

據非正式統計顯示，佐敦軒達臣一旦缺陣，利物浦贏波比率會急劇下降，好似佢哋今季聯賽首敗淨吞屈福特3蛋，就係冇咗呢名鐵血隊長在陣，依家「紅軍」球員爭勝決心嚴重不足，臨場冇人負責「提場」就更加牙煙。

車仔贏波即擸歐聯入場券

車路士剛喺英足盃4強以3比1擊敗曼聯躋身決賽，並且終止對手19場不敗走勢，士氣高昂。「車仔」目前36戰得63分排第3，領先李斯特城及曼聯1分，由於李斯特城只剩1場聯賽對曼聯，只要車路士今場贏波，便可提早一輪鎖定前4，取得下屆歐聯入場券，決心唔需要懷疑。「車仔」近年作客鬥利物浦屢有佳作，除咗上季聯賽次循環輸0比2，對上8次喺各項賽事作客晏菲路取得3勝5和，如今閉門作賽更加唔使驚，今場受讓必捧讓球客勝。 ■笛子波童