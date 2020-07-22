DSE放榜　體育人讀體育系　喇沙馮俊瑋圓夢

先是反修例運動下停課，再因為疫情令考試延期，今年的DSE生面對的挑戰一浪接一浪，喇沙書院的馮俊瑋（Henry）放榜前夕更加徹夜不眠，帶著不安的心情等天光。他表示，儘管部分科目成績不似預期，但總算過關：「收到成績知道自己meet到offer（中大體育運動科學系），終於鬆一口氣。」無論成績如何，這都是屬於今屆中六生的成長故事，Henry不禁感嘆：「考完最尾一科真的有種如釋重負嘅感覺，現在回想起來也覺得大家好厲害，可以堅持捱過這段忐忑不安的日子。」

這一年馮俊瑋兼顧田徑、籃球及排球校隊，更贏得亞洲少年田徑錦標賽400米欄銀牌，不過最難忘的，應該是中學生涯最後一場學界籃球賽。去年12月，喇沙書院45比47不敵拔萃男書院無緣4強。馮俊瑋6年來第一次離精英賽這麼近，卻是他的最後一次，完場傷心痛哭的一幕令人動容。這位喇沙隊長表示，即使升上大學也不會忘記這班好兄弟，「我會身體力行，有事我一定會站出來支持他們，陪他們一齊努力。」談到未來，Henry直言暫時未有打算，只想疫情盡快過去，「好想瘋狂打波，開心上堂！」