奧蘇唔想搵命搏：「唔舒服咪唔打囉！」

今屆世界桌球錦標賽奧蘇里雲隨時唔打！早前已表態若今屆世錦賽不閉門作賽就退賽的奧蘇里雲，對於賽會已官宣在正賽開放比賽給少數觀眾入場再次發聲，他再警告指讓觀眾入場是沒必要的風險。

即使這位桌壇傳奇早前已高度表態，但世錦賽賽會仍堅持會在安全的情況下允許觀眾入場觀戰，如果最後落實將是英國首個不閉門比賽的體育大賽。奧蘇再接受訪問時稱：「我認為係不必要嘅風險，把人命放喺非常危險嘅位置。」他亦在醫生的角度上看防疫問題，「你哋睇到NHS(英國國家醫療服務體系)，目前就是一場戰爭，佢哋全力以赴工作，任何減輕佢哋壓力嘅事情都係重要。」

奧蘇再次同世界桌球總會發出警告，即使自己參賽都未必打到最後：「如果到咗一個程度，就係身體唔舒服，那打比賽都冇乜意義，希望我唔會咁做，希望我可以喺克魯斯堡享受當中嘅比賽。」按照賽程，奧蘇將於8月2日首戰，對住外圍賽出線球手。

至於外圍賽剛於周二展開，賽前已有兩位球員因簽證及健康問題退賽，當中英格蘭的S威爾遜因為發燒症狀，並即通知賽會棄權，隨後他亦進行了新冠肺炎病毒檢測呈陰性。而女子世界冠軍伊雲絲以3比6不敵夏格斯，無緣晉級，6屆世界賽亞軍「白旋風」韋德則於外圍賽以6比3擊敗俄羅斯業餘球手卡高華斯基，在今屆賽事有好開始。

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