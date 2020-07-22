感人告別！巴西鐵衞獲PSG球迷挽留

效力巴黎聖日耳門（PSG）的巴西鐵衞堤亞高施華，完成今季餘下歐聯和國內盃賽賽事後，將離開這支法甲豪門，由於剩餘正式賽事都會閉門進行，周三（22日）凌晨與些路迪的熱身賽，就成為堤亞高施華與主場球迷告別的最後機會，賽後有PSG球迷拉起橫額，希望挽留這位功勳隊長，場面感人。

堤亞高施華今仗對些路迪一戰以隊長身分正選上陣，最終球隊靠基利安麥巴比、尼馬、安達靴里拉和沙拉比亞的入球，以4比0輕取對手，一班解禁後入場觀戰的PSG球迷，欣賞精彩入球為其次，最主要當然是親身和球隊隊長告別，賽後有PSG死忠拉起印有「堤亞高施華留隊，我們直接簽入他」字句的橫額，而堤亞高施華亦主動去到觀眾席致意。

這位35歲巴西中堅，原本和PSG的合約於6月30日到期，為了令堤亞高施華可以隨隊征戰歐聯和國內盃賽，PSG於是和他續約2個月，賽後他接受訪問時，坦言見到球迷到場和他告別十分感動：「我諗起過往喺馬拉簡拿球場，同富明尼斯球迷告別嘅場面，不過嚟緊仲有3個盃要去爭，我哋要繼續努力。」

堤亞高施華原本和PSG的合約於6月30日到期，為了令隊長可以隨隊征戰歐聯和國內盃賽，PSG於是和他續約2個月。關於這位巴西中堅的下一步，PSG主帥杜曹賽後亦講出自己看法：「球隊會喺踢完歐聯過後，同佢傾未來去向，現時大家要全力集中備戰。我認為堤亞高施華會離隊，不過足球世界入面，冇嘢可以預計。」