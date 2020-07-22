列斯聯破紀錄簽完球衣贊助　有望簽埋神鋒

列斯聯今季成功於英冠封王，確認來季重返英超。作為英格蘭傳統球隊，今次闊別16年後回歸英格蘭頂級聯賽，當然要以最佳形象示人，列斯聯周二（22日）就於官網宣布和知名運動品牌Adidas簽下5年合約，下季將穿上新供應商提供的球衣征戰英超。

雖然列斯聯官網聲明中沒有提及具體金額，但就透露今次與Adidas的5年合約價值打破了球會紀錄，新贊助商將取替Kappa，由2020/21賽季開始為這支老牌球隊設計球衣，列斯聯首席執行官Angus Kinnear於聲明中表示今次合作對球會有利：「列斯聯場內場外都喺度發展緊，呢次破紀錄合作會係球會發展嘅重要一步。」

除了找來新球衣供應商之外，列斯聯當然希望增強球隊場上競爭力，盛傳球隊已將目光鎖向球壇兩大神鋒，包括剛離開巴黎聖日耳門的烏拉圭前鋒卡雲尼，以及效力AC米蘭的瑞典戰神伊巴謙莫域，球會班主拉迪辛尼承認兩人都是列斯聯的引援目標，並透露今年一月初曾經嘗試簽入後者，但未能成功，他不忘大讚卡雲尼實力出眾：「佢身體條件可以適應到英格蘭足球，為球隊作貢獻。不過我未同主帥比爾沙傾過，嚟緊會睇下事態發展。」