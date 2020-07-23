明年今日　東奧可揭幕？石偉雄冀衝破難關

新冠肺炎疫情使東京奧運歷史性延期，再偉大的運動員也只能默默等待多一年，努力了，最終能去奧運嗎？他們也不知道。當努力訓練也變成了奢侈的事，更像一列高速行駛中的列車突然脫軌，衝向未知的領域。7月23日，東京奧運重新倒數一年，一班香港運動員會以什麼心情面對？

「跳馬王子」石偉雄4年前因嚴重肩傷錯過里約奧運，他也想不到20歲去過倫敦奧運之後，第二個奧運會一等就是9年。去年「石仔」在世錦賽名列第7，剔除其他早已獲得團體賽資格的選手後，取得東京奧運入場券。隨後他出戰二月的阿塞拜疆站賽事，惟賽事因疫情緊急煞停，「石仔」隨香港男子體操隊提早回港後，又遇上3月康文署關閉室內康體設施，一度停練兩個月，只能「Work from home」。「兩個月後終於回到訓練場館，感覺好興奮，就像『甩繩馬騮』一樣！」不少運動員都說，疫情期間令他們更學懂珍惜，更熱愛自己所做的事，「石仔」也一樣。難得回到訓練，努力揮灑汗水，終於填補了內心一片空白。

2014、2018年連續兩屆亞運封王，擊敗過倫敦、里約奧運金牌得主梁鶴善和李世光，近年「石仔」苦練難度分最高的「李世光跳」（笠松轉體270度後空翻兩周）及「李世光跳2」（前手翻前屈兩周轉體180度），兩個動作更為他贏得兩站世界盃冠軍。隨著李世光本人今年2月宣布退役，世上只餘4人做到「李世光跳」。「石仔」已從亞洲王者躍升至世界前列，實力無容置疑，不過去年十月世錦賽的嚴重失誤亦提醒他：「不要給自己太大壓力，一切順其自然。」

本港正面對第三波疫情，香港體操隊隨時又要停練，「石仔」雖然無奈，但親切笑容始終掛在臉上，「之前停練兩個月的確狀態下滑不少，但這些事不到我們控制，唯有調整心態。我相信未來一年會有更多難關，希望自己可以一一衝破。」

東京奧運積分計算週期將於明年6月29日截止，已經取得入場券的運動員仍保留參賽資格，這亦令歐鎧淳鬆一口氣。即將第4次登上奧運大舞台，這一次有什麼特別意義？她爽朗一笑：「能夠去4次奧運已經夠特別了。」 泳隊「王牌」何詩蓓去年早早為港隊取得女子100及200米自由泳奧運資格，而歐鎧淳亦不甘示弱，去年於新加坡世界盃女子100米背泳決賽游出1分00秒22得銅牌，刷新香港紀錄並達奧運A標，4戰奧運的她更成為香港泳隊第一人。

28歲的歐鎧淳坦言，年初澳洲訓練她一度達至巔峰狀態，現時要回復那個水平有一定難度，唯有趁著多一年時間不停找方法進步。她表示，抗疫期間令她更專注訓練，找回運動員初心：「我的目標不變，希望游到一分鐘以內」。目前香港游泳隊奪得5項東京奧運資格，其中去年在長池世界賽女子200米勇奪第4的何詩蓓被視為獎牌希望，她在7月的體院舉行的隊內賽狀態不錯，50米及100米自由泳均游出接近香港紀錄成績。

東京奧運延期一年，意味著陳銘泰的訓練計劃又要「推倒重來」，但這不是壞消息。「由於國際田聯12月才開始重新計算奧運積分，這段時間我們會重頭練過、重新打底。最近訓練狀態一直提升，比2016年練習時跳得更遠，感覺終於回來了，希望可以挑戰8米22新的奧運標。」陳銘泰4年前跳出8米12，成功以外卡身份參加里約奧運。近年卻很少聽到這位「跳遠王子」的名字，原來兩年前「阿泰」因為飽受腳腕傷患困擾，毅然轉用新技術，大幅調整步法、踏板等動作。由於身體需要重新適應，以致這兩年成績下滑，他形容是一場「賭博」：「連跑都要重新學過，更不要說跳遠。教練說，學習新動作需要兩年，踏入2020年終於見到有起色，訓練重回2016年的水平。能夠突破8米2、3的話，什麼我都願意試。」陳銘泰帶著樂觀心情重新倒數，期待明年他為我們帶來好消息。

東京奧運「資」多啲

舉辦日期：2021年7月23日至8月8日

預計參賽國家及地區：207個

預計參賽運動員：超過12,000名

比賽項目：33大項、339小項、5個新項目

比賽場館：33個

主場館：東京新國立競技場

口號：United by Emotion

港隊已獲東奧資格名單

項目 運動員

女子100米自由泳 何詩蓓

女子200米自由泳 何詩蓓

女子4X100米自由泳接力

女子4X200米自由泳接力

女子100米背泳 歐鎧淳

女子滑浪風帆（RS：X板）

男子滑浪風帆（RS：X板）

男子體操跳馬 石偉雄

單車男子公路賽

乒乓球混合雙打 黃鎮廷/杜凱琹

乒乓球女子單打

乒乓球女子單打

乒乓球女子團體

乒乓球男子單打

乒乓球男子單打

乒乓球男子團體

馬術個人場地障礙賽 鄭文傑

馬術三項賽 何誕華

劍擊男子花劍團體賽

劍擊男子花劍個人賽

劍擊男子花劍個人賽

劍擊男子花劍個人賽

場地單車女子爭先賽 李慧詩

場地單車女子爭先賽 李海恩

場地單車女子競輪賽 李慧詩

場地單車女子競輪賽 李海恩

場地單車女子麥迪遜賽

場地單車女子全能賽

劍擊女子重劍個人賽 江旻憓

空手道女子個人型 劉慕裳