懦夫普巴驚食波餅　超低B手球累曼聯失分

英超前4位置爭逐進入最後一戰，曼聯周四(23號)凌晨主場迎戰韋斯咸只能踢成1比1平手，但由於原本第3位嘅車路士輸波，曼聯仍然可以升上第3位，煞科戰作客第5位嘅李斯特城只要不敗就可以確保前4位置。「紅魔鬼」本來可以有更大優勢，不過保羅普巴竟然因為驚食波餅，禁區內低B犯手球輸12碼，成為曼聯今場失分頭號罪人。

曼聯對住踢風流波嘅韋斯咸，雙方都互有攻守，完半場前韋斯咸喺禁區外拎到罰球，迪格蘭賴斯炮彈式勁射，人牆之一嘅保羅普巴竟然驚食波餅，舉起晒兩隻手將個波擋出，VAR檢視後即判罰12碼，韋斯咸由米查利安東尼奧操刀射入。曼聯換邊後由格連活特左腳射入追平，不過之後再冇入波，保羅普巴嘅懦夫行為成失分罪人。

賽後一眾曼聯名宿圍插保羅普巴，加利尼維利表示：「冇可能會咁做！如果真係驚死最多都係縮低個頭，點會舉高兩隻手嚟擋？」法國名將艾拉就話：「保羅普巴都知衰，就算佢會被省到流鼻血，都解釋唔到呢個行為。」

就連曼聯隊長哈利馬古尼賽後都話保羅普巴犯錯：「佢係應該用塊面硬食，保羅普巴已經同我哋道歉，佢知道錯。」不過領隊蘇斯克查就選擇力撐愛將：「普巴驚食波餅而舉高手，但你要知個波係以時速100公里飛埋嚟，用手擋係身體自然反應！」