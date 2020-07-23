韋少歸隊！熱身賽開打快艇3分波轟爆魔術

NBA因新冠肺炎停擺了近4個月，球員及球迷都「餓波」已久，周四（23日）凌晨於奧蘭多迪士尼隔離園區就閉門開打熱身賽，被視為奪標熱門之一的快艇全場轟入16個三分球，以99比90擊敗魔術，盡顯霸氣。

正式復賽將於本月30日上演，參賽隊伍早已抵達隔離園區備戰，而NBA舉辦熱身賽主要讓久未實戰的球員可以試刀，故22隊的首場賽事都是「縮水戰」，僅打40分鐘，每節10分鐘，隨後會回復正規的48分鐘，為復賽準備。

今天多支球隊進行熱身賽，或許是球員們太「餓波」，大部份球隊都表現相當勇猛，停賽前位列西岸第2的快艇，雖然人腳未齊，但保羅佐治及威廉斯（Lou Williams）合力貢獻40分，全隊更轟入16個三分球，比起魔術全場僅投5個三分球已見高低。

至於塘鵝主場鍚安威廉臣雖然私人理由暫離復賽園區，但球隊今日在熱身賽首戰也算得心應手，對住籃網半場已領先19分，最終以99比68成功攞頭彩。

至於早前被驗出確診新冠肺炎的火箭球星韋斯布克，已康復並到奧蘭多隔離園區歸隊進行首課操練，他坦言若不是因為要準備復賽都不知道自己「中招」，並強調自己的身體狀態仍然很好；不過，火箭主帥迪安東尼則表示周五(24日)球隊對速龍的熱身賽，韋少未必會登場。