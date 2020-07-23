威啦！「機迷」麥巴比圓夢做FIFA21封面

人氣足球遊戲FIFA近日公布新作封面，巴黎聖日耳門法國前鋒基利安麥巴比，成為FIFA21的封面人物。前作FIFA20標準版（standard edition）、終極版（champions edition）以及冠軍版（legends edition）的封面人物，分別是夏薩特，華基爾雲迪積克和施丹，今次FIFA21繼續推出三個版本封面，就清一色換成基利安麥巴比，可見遊戲發展商EA Game對呢位21歲前鋒十分重視。

基利安麥巴比2018年帶領法國捧起世盃冠軍後人氣急升，他對自己能夠登上FIFA21封面，亦感到非常興奮，更透露自己從小就是FIFA的「機迷」：「登上FIFA封面就好似夢想成真。由邦迪（基利安麥巴比出生城鎮），到法國國家隊基地，再到世界盃，呢次可以話係另一個里程碑。我由細細嗰開始已經玩緊呢支遊戲，好榮幸可以成為足球新世代的代表。」

除了這位法國新星，新作遊戲介面和情節中，亦將會經常出現阿歷山大阿諾特、祖奧菲歷斯和艾寧夏蘭特3位新生代球星的畫面，遊戲最快將於10月初推出。