高比再有新書面世　時隔4個月再次更新IG

高比拜仁在美國時間1月26日意外離世後，個人Instagram 帳戶亦一直鮮有更新。不過美國時間周二(21日)終於發出新貼文，簡單交代高比生前的第一本青年文學小說《Geese Are Never Swans》正式面世。

《Geese Are Never Swans》敘述了一位年輕游泳運動員Gus，一個自小以參與奧運為目標的旅程，這本書著重於年輕運動員心理健康的重要性，以及體育運動如何幫助他們克服人生中一些最大的挫折，目的是令年輕人知道要實現自己的目標，必須要勇敢面對挑戰。

新書的另外一位作者，心理學家Eva Clark表示：「高比非常有興趣向這位運動員展示克服創傷的動力，他認為這種動力源於人們讚賞為成功，不過很多人都沒有因創傷而產生正面影響，這就是為甚麼他們如此生氣的原因。」

另外她亦大讚高比在合作過程中充滿熱情，是一個非常懂得說故事的人。同時高比遺孀Vanessa亦發文支持丈夫的新作：「我們對能夠延續高比的任務，繼續教育年輕人感到十分驕傲，希望大家繼續支持他，我亦很高興有這本書的陪伴，一路上幫助我們處理傷痛。」

高比生前最後一張Instagram相片在死前一晚發佈，內容是祝賀湖人球星勒邦占士在NBA生涯的總得分超越自己。之後直至3月31日，即高比逝世兩個月後才正式首次發佈貼文，宣傳高比第一本科幻運動小說《The Wizenard Series：Season One》公開發售。另外在7月10日，高比拜仁的Instagram 個人資料上方曾經添上了「緬懷」標籤，不過很快就被移除。