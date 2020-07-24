105歲大戰！泰臣復出戰對手堅‧落實

54歲的前世界重量級拳王泰臣的復出戰對手終於揭盅，當然不是早前為宣傳所講的大白鯊，周四（23）正式官宣，將與51歲的拳王萊利鍾斯於9月合演「百歲拳王大戰」。

兩位過半百的拳王將於今年9月12日在洛杉磯再上擂台，屆時將會進行8回合的表演賽，賽事已獲加州體育委員會認可，其執行董事福斯特表示二人不會戴頭盔，但會以比普通手套大的手套，而二人不會去嘗試KO對手。這是泰臣自2005年之後再踏上擂台，而四屆世界冠軍的鍾斯則最近在2017及2018年贏得冠軍。

鍾斯在個人社交平台已上載了與泰臣對戰的宣傳海報，他表示：「我無想過會再踏上擂台，但對手是泰臣，對我來說是一個難得機會，我實在不能拒絕，相信每位拳手都渴望能夠跟他比試，而且今次是他選擇了我，怎能不答應。」

事實上，自從泰臣宣布復出，很多拳壇或MMA名將都踴躍「舉手」爭做對手，當中包括當年被泰臣咬甩耳朵的另一位前世界級拳王荷里菲特。

萊利鍾斯曾被譽為史上最具天才的拳手之一，他的冠軍銜頭曾跨越四個級別，包括中量級、超中量級、輕重量級及重量級；2018年鍾斯贏得生涯收官戰後宣告退役。

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