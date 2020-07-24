韋拿涉嫌性騷擾　女方：佢每日都摸我！

美職聯球隊紐約城FC在周二(21日)突然發布一份通告，內容是提及前西班牙前鋒韋拿在效力期間，涉嫌性騷擾一位前女性員工。紐約城FC官方表示會認真對待此事，因為球會絕不允許有任何性騷擾的行為存在，並將立即啟動調查工作。西班牙名將大衛韋拿在2014至2018年期間，曾經效力過這支美職球隊，替球隊在124場比賽中攻入80球。

據美國《體育畫報》報導，該位名叫Skyler的女性在社交網站上公開指控韋拿：「原本以為獲得呢份實習工作喺我一生中最好嘅機會，但最終我獲得嘅喺韋拿每日都觸碰我，當時老闆佢地仲覺得好滑稽。」Skyler亦坦言韋拿對自己的性騷擾，令自己對體育充滿恐懼：「留喺體育領域令我感覺恐怖，呢件事之後令我改變咗自己整個人生，因為佢哋做嘅骯髒事毀滅我嘅夢想。」

據悉韋拿已經否認了指控，並質疑這個網上帖子是捏造：「我完全係無辜，我從未聽過呢種含糊嘅指控，無論係球會定其他人都無，不過我會全力協助球隊作出調查。」另外韋拿表示這種空泛的指控，無論對自己和球會都產生了直接影響，他們的律師團隊已經採取了法律行動。