網壇兩巨頭官宣取消2020中國賽季

網壇兩大組織ATP(職業球員總會)及WTA(女子網球總會)周五(24日)同時宣布，因新冠肺炎疫情取消本年在中國的所有賽事，當中包括11月在深圳舉行的WTA年終賽；而10月中的保誠香港網球公開賽亦同樣取消，這也是香港連續兩年停辦這項女網國際賽。

受到新冠肺炎疫情影響，中國國家體育總局近日決定，2020年中國原則上不會再舉辦任何國際賽事，因此網壇兩大組織ATP及WTA亦同時宣布今季餘下在中國舉行的賽事都會取消，當中包括四個男子及7項女子賽事，而11月9日在深圳開打的WTA女子年終賽都會取消。上述原定在中國上演的賽事，在ATP及WTA官網的賽程上已轉為「Cancelled」(取消)。

此外，原定WTA賽程安排在10月12至18日舉行的保誠香港女子網球公開賽，亦已顯示取消，意味着這項國際女子網球賽事，繼去年因社會事件延期後，連續兩年未能如期上演；而香港網總期望可盡快為球迷帶來頂級的國際賽事在港重現。這項可吸引到世界TOP10球手來參賽的女網國際賽事自2014年起在香港舉辦，今年停辦也是繼香港國際7人欖球賽及維港泳之後，香港體壇再有國際賽事被迫取消。

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