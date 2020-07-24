湖人熱身賽首戰輸波　勒邦賽後再插政府

NBA熱身賽周五（24日）凌晨，於奧蘭多迪士尼隔離園區繼續展開，奪標熱門之一的湖人對上擁有「歐洲金童」當錫的獨行俠。在S居里（Seth Curry）射入6個3分球，攻入全場最高的23分下，湖人最終反勝為敗，以104比108敗給獨行俠，未能在復戰後打響頭炮。

湖人上半場主力盡出，兩大主力勒邦占士和安東尼戴維斯打得醒神，在防守和進攻端上都表現出色，上陣15分鐘各得12分，占士以及戴維斯更分別取得5個助攻、2個搶截，帶領湖人打完半場以55比44大幅領先11分。下半場湖人開始讓一眾主力休息，在缺少「LA連線」下，後備球員表現得進退失據，獨行俠在第三節把握機會一口氣連追14分，全場更轟入14個三分球，加上「巨神兵」（Boban Marjanovic）取得「雙十」，令獨行俠成功險勝。

賽後勒邦占士接受媒體訪問，整體滿意湖人的表現，同時為美國的黑人問題發聲：「今仗我們打出的能量，跟場下大家為早前被警察槍殺的黑人女性泰勒，討回公道的勁頭是一樣。」占士亦對黑人受到社會歧視表示無奈：「我心都碎了。你們可能會同情，可是你們是不可能真正理解作為一名黑人的感受。」他更暗諷了現任總統特朗普：「當對比奧巴馬在2016年還是總統時，現在我們都知道發生了甚麼。我不覺得大家都認同現在是進步。我們還有很長的路要走。」

至於公鹿面對馬刺的比賽，馬刺在球星艾迪列治的缺陣下，整場都在捱打。公鹿憑「字母哥」安迪杜甘普、盧比斯和米度列頓合共取得55分下，以113比92輕鬆擊敗馬刺。

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