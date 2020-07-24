【英超煞科】馬古尼倒戈唔及伊雲斯？

英超周日煞科戰，焦點落喺曼聯作客李斯特城嘅歐聯生死戰，排第3嘅曼聯只要唔輸波，就可以落實重返歐聯，不過「紅魔鬼」近期狀態回落，隊長中堅哈利馬古尼亦係其中一個受到猛烈批評嘅球員，今場仲要係佢離開李斯特城後首次作客倒戈，肯定成為焦點人物。

哈利馬古尼近期多次犯錯累球隊失波，今場倒戈李斯特城前，佢就話已經做足準備：「呢場波非常重要，之前我嘅每踢完1場波，抖2日就要再上陣，今次我哋有3日時間備戰，星期日一定會準備好，如果有人覺得壓力太大應付唔到，嗰個人可能唔係咁適合踢足球。」

哈利馬古尼上年夏天以8,000萬鎊由李斯特城轉會曼聯，不過今場倒戈嘅唔止得呢位英格蘭國腳，李斯特城前年以350萬鎊簽入北愛爾蘭中堅莊尼伊雲斯，亦曾經效力曼聯9年咁耐，今場喺中堅拍擋蘇恩古停賽下，將會成為李斯特城後防關鍵人物。

雖然哈利馬古尼同莊尼伊雲斯身價相差極遠，但今季英超交出嘅數據其實非常接近(見表)，莊尼伊雲斯甚至喺搶斷同解圍數字上略勝一籌，當然最後都係以成敗論英雄，如果曼聯最後可以保住前4位置，相信質疑哈利馬古尼身價嘅聲音會大大減少。

項目●莊尼伊雲斯●哈利馬古尼

上陣●37場●37場

入波●1球●1次

助攻●1球●1次

搶斷●1.3次●1次

攔截●1.4次●1.9次

解圍●4.5次●4.2次

阻擋●0.5次●0.5次

犯規●0.8次●0.8次

*今季英超數據