利迷疫情唔戴罩慶祝　至少9人被捕

利物浦提早舉行冠軍頒獎儀式，由於受新冠狀肺炎影響，球迷唔能夠進場一睹愛隊捧起苦候30年嘅英超獎盃，因此球迷選擇喺晏菲路球場同利物浦市內街上大事慶祝。

早前「紅軍」行政總裁摩亞，加上英超賽會方面極力呼籲球迷保持克制，希望球迷可以在家慶祝利物浦奪冠，避免走到球場。不過仍有大約3,000名熱血球迷不理勸告，走到球場外狂歡慶祝，包括高舉旗幟、放煙花和大喝啤酒，當中有些更帶同自己嘅小朋友，甚至冇戴上口罩。

當地警方為免引起大規模感染，喺多次呼籲離開無效下，決定驅散球迷，最後更有9人分別因涉嫌醉酒、精神錯亂、酒後駕車，褻瀆和毆打而被捕。默西塞德郡警察局助理首席警官Natalie Perischine表示今次聚集大致上有秩序：「大多數人嘅品格好好，所以我哋睇唔到好似6月27日號嗰種混亂同刑事破壞事件。」

利物浦會方對屢勸不聽嘅球迷表示遺憾：「我們對於尋日喺晏菲路球場外嘅場面感到失望，因為佢哋冇聽到勸告留喺家中慶祝。」同時會方亦感謝留在家中慶祝嘅球迷：「佢哋喺疫症中保護左所愛嘅人同城市，對佢哋所付出嘅努力表示感謝。」