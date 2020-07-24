餓波已久！尼馬麥巴比爭做士哥王

法甲因受新冠肺炎疫情影響早早腰斬，不過仲有兩場盃賽決賽未舉行，已經奪得法甲冠軍嘅巴黎聖日耳門（PSG）全力爭做4冠王，佢咃今晚會喺巴黎法國球場同聖伊天角逐法足盃錦標，PSG近4次鬥聖伊天全部贏晒，當中3次總入球開4球或以上，中位數3.5球大值得睇好。（myTV Gold 302、Now 639、有線655及615台周六凌晨3時10分直播）

法甲因受疫情影響，早於4月底已宣布腰斬，冠軍頒畀停擺前喺聯賽榜領先12分嘅PSG，至於兩大盃賽決賽經商議後決定繼續舉行，本周先演法足盃，下周再踢法聯盃。近年橫掃法國球壇嘅PSG上季喺呢兩項盃賽都失利，僅獲法甲冠軍，今季捲土重來，自然以包辦國內3大錦標為首要目標，加上一直夢寐以求嘅歐聯8強抽好籤，爭做4冠王並非空談，今場作為次關自然不容有失。

PSG近3場熱身賽對勒哈弗爾、華斯蘭比華倫及些路迪共派20蛋，3大射手尼馬、基利安麥巴比及莫路伊卡迪全部有士哥，經停擺後火速重拾狀態；聖伊天熱身賽亦取得3連勝，包括以4比1大勝另一支法甲球隊尼斯，睇番雙方對賽成績，PSG近4次全部贏晒，加埋入咗15球，有3次總入球開4球或以上，既然今場PSG讓球盤讓到2.5/3球，即要淨勝4球先贏晒成個盤，不如轉捧3.5球大更划算。