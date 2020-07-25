點解盧卡古同基斯甸艾歷臣咁愁？

星期六賽事焦點，同大家研究意大利甲組聯賽，由熱拿亞主場迎戰國際米蘭。

熱拿亞近期為搶分護級，全隊發揮小宇宙，連勝護級對手萊切，以及森多利亞。國米近2仗都失分，先後賽和羅馬及費倫天拿

，聯賽跌落第3位。

不過相信國米今場可以贏波，因為翻查對賽往績，國米近3次對熱拿亞都大勝而回，3場攻入13球未失1球，相信今場又係大炒格，捧國米讓球客勝。

‧邪神

焦點賽事直播表

周六3:00pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 阿德萊德聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周六5:35pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655及615

周六6:00pm 韓職 FC城南 Vs FC江原

myTV Super

周日3:45am 意甲 布雷西亞 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周日3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614

周日3:45am 意甲 拿玻里 Vs 薩斯索羅

myTV Gold 301、Now 638、有線654及614