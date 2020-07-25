美跑手破人類極限 　衝線先知擺老烏

常言道紀錄是用來打破的，最近美國短跑運動員尼爾斯 (Noah Lyles)就在佛羅里達州，隔空同步與身在荷蘭和瑞士的跑手進行田徑比賽。曾獲得世錦賽雙料金牌的他在起步、加速、衝線的姿態也狀甚輕鬆。衝過終點後，更得出18秒91的時間，「打破」了牙買加飛人保特所創下19秒19的紀錄，亦是人類首次能夠在19秒內完成200米的新突破，到底他怎樣突破人類極限？又用了甚麼新方法訓練呢？

「起跑線唔同」原來賽會在尼爾斯衝過終點很快便發現尼爾斯的起跑點有所偏差，意外地擺前了15米，換言之尼爾斯只是以18秒91完成了185米。「破紀錄」被視作無效的他配以一個尷尬表現作結。而最終賽事的第一名就由法國選手基斯杜夫(Christophe Lemaitre)獲得。

其實200米短跑是尼爾斯的首本項目，現年23歲的他在2016年正式成為全職運動員之後屢獲獎項。由2017年起就開始保持每年在鑽石田徑聯賽分站賽裡都能夠贏得金牌，他更在去年九至十月在多哈舉行的田徑世錦賽中一舉奪得男子200米金牌及4 X 100米接力金牌，亦是來年東京奧運田徑項目裡美國隊的主力跑手。