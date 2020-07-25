中超開戰　陳俊樂正選爭士哥

香港中場球員陳俊樂「樂仔」，即將在周日（26日）代表廣州富力出戰球隊今季首場廣東「打吡」，對手為深圳佳兆業。賽前「樂仔」接受廣東傳媒訪問，大談自己今季的目標，以及對陣中強援沙希域和丹比利的印象。

陳俊樂在訪問中指出，來到中超最大的考驗是要面對非常快的球賽節奏，使他在球場上作每個決定時也愈來愈敏捷。當中難忘的，是每支球隊都擁有很多世界級外援，使他有幸與不同高質素的球員較量或合作。當他與陣中強援同場比賽時，他不但不感壓力，反而認為是一件幸福的事情：「以前淨係可以喺電視機上睇到佢，依家佢喺我隔籬。同埋我可以不斷喺佢身上學佢每下動作，好開心日日同佢訓練。」

「樂仔」特別提到富力的以色列前鋒沙希域，是一位擁有好態度、強烈入球慾的球員，不但在比賽中催谷到隊友，還能在訓練中帶領他們變得進取。而前熱刺中場丹比利，亦是「樂仔」的學習對象，他認為與該名比利時國腳同屬中場位置，讓自己能學習到他的各種足球智慧：「佢畀我睇到佢嘅經驗、護波能力、攞波位置、控球，1至2下細微位，做得唔好佢會即刻話我知。」

正式加入廣州富力接近1年，「樂仔」透露自己與說廣東話的隊友較為熟悉，不過曾分別在香港和英國，學習到一口流利的普通話和英文的他，與其他隊友溝通亦不成問題。最後，他將自己的短期目標，放眼在取得球隊正選位置上，並期望能盡快取得自己首個入球，幫助球隊達成躋身第一階段前四位置的目標。

廣州富力今季首場中超賽事將在周日（26日）傍晚6時上演，對陣剛簽入前狼隊U23中場戴偉浚的深圳佳兆業。同組8支球隊除深圳外，還有FC廣州、FC上海等球隊。「樂仔」如無意外將會與丹比利、張功合演三中場，為前線的沙希域和巴西翼鋒連拿天奴等提供彈藥。