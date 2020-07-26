今日焦點：英超煞科 前4關鍵戰捧曼聯
2020年07月26日 10:02
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(Getty Images)
英超周日(26日)晚上煞科，焦點當然落喺前4名之爭，排第5位嘅李斯特城，主場對排第3嘅曼聯。
李斯特城今場贏波，就肯定取得歐聯入場券，如果打和就要望車路士輸波，形勢上要焗攻，不過佢哋今場繼續有中堅蘇恩古停賽，列卡度彭利拿及芝維爾亦因傷缺陣，後防陣容嚴重不整，一旦谷得太上，隨時輸得更快。
曼聯雖然和波已達標，但唔想有差池，相信亦唔會刻意求和。曼聯近13場聯賽未輸過，加上近7次聯賽對李斯特城贏6次，明顯格食格，今場一於捧客勝。
直播表
周日12:05pm 日職 北海道札幌岡薩多Vs橫濱水手
有線661、601台
周日5:00pm 日職 廣島三箭Vs名古屋鯨魚
有線661、601台
周日5:00pm 日職 清水心跳Vs大分三神
有線664、604台
周日6:00pm 日職 神戶勝利船Vs大阪飛腳
有線662、602台
周日6:00pm 韓職 全北汽車VsFC首爾
無綫85台
周日11:00pm 英超 李斯特城Vs曼聯
Now 621、611
周日11:00pm 英超 車路士Vs狼隊
Now 622
周日11:00pm 英超 阿仙奴Vs屈福特
Now 624
周日11:00pm 英超 紐卡素Vs利物浦
Now 625
周日11:00pm 英超 韋斯咸Vs阿士東維拉
Now 633
周日11:00pm 英超 水晶宮Vs熱刺
Now 623
周日11:00pm 英超 般尼Vs白禮頓
Now 626
周日11:00pm 英超 曼城Vs諾域治
Now 627
周日11:00pm 英超 修咸頓Vs錫菲聯
Now 628
周日11:00pm 英超 愛華頓Vs般尼茅夫
Now 668
周日11:15pm 意甲 博洛尼亞Vs萊切
Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301
周一1:30am 意甲 羅馬Vs費倫天拿
Now 639、有線655、615、662、602台、myTV Gold 302
周一1:30am 意甲 維羅納Vs拉素
Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301
周一3:45am 意甲 祖雲達斯Vs森多利亞
Now 638、有線654、614、662、602、myTV Gold 301