今日焦點：英超煞科　前4關鍵戰捧曼聯

英超周日(26日)晚上煞科，焦點當然落喺前4名之爭，排第5位嘅李斯特城，主場對排第3嘅曼聯。

李斯特城今場贏波，就肯定取得歐聯入場券，如果打和就要望車路士輸波，形勢上要焗攻，不過佢哋今場繼續有中堅蘇恩古停賽，列卡度彭利拿及芝維爾亦因傷缺陣，後防陣容嚴重不整，一旦谷得太上，隨時輸得更快。

曼聯雖然和波已達標，但唔想有差池，相信亦唔會刻意求和。曼聯近13場聯賽未輸過，加上近7次聯賽對李斯特城贏6次，明顯格食格，今場一於捧客勝。

直播表

周日12:05pm 日職 北海道札幌岡薩多Vs橫濱水手

有線661、601台

周日5:00pm 日職 廣島三箭Vs名古屋鯨魚

有線661、601台

周日5:00pm 日職 清水心跳Vs大分三神

有線664、604台

周日6:00pm 日職 神戶勝利船Vs大阪飛腳

有線662、602台

周日6:00pm 韓職 全北汽車VsFC首爾

無綫85台

周日11:00pm 英超 李斯特城Vs曼聯

Now 621、611

周日11:00pm 英超 車路士Vs狼隊

Now 622

周日11:00pm 英超 阿仙奴Vs屈福特

Now 624

周日11:00pm 英超 紐卡素Vs利物浦

Now 625

周日11:00pm 英超 韋斯咸Vs阿士東維拉

Now 633

周日11:00pm 英超 水晶宮Vs熱刺

Now 623

周日11:00pm 英超 般尼Vs白禮頓

Now 626

周日11:00pm 英超 曼城Vs諾域治

Now 627

周日11:00pm 英超 修咸頓Vs錫菲聯

Now 628

周日11:00pm 英超 愛華頓Vs般尼茅夫

Now 668

周日11:15pm 意甲 博洛尼亞Vs萊切

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周一1:30am 意甲 羅馬Vs費倫天拿

Now 639、有線655、615、662、602台、myTV Gold 302

周一1:30am 意甲 維羅納Vs拉素

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周一3:45am 意甲 祖雲達斯Vs森多利亞

Now 638、有線654、614、662、602、myTV Gold 301