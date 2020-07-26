今日焦點：英超煞科　前4關鍵戰捧曼聯

2020年07月26日 10:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    英超周日(26日)晚上煞科，焦點當然落喺前4名之爭，排第5位嘅李斯特城，主場對排第3嘅曼聯。
    李斯特城今場贏波，就肯定取得歐聯入場券，如果打和就要望車路士輸波，形勢上要焗攻，不過佢哋今場繼續有中堅蘇恩古停賽，列卡度彭利拿及芝維爾亦因傷缺陣，後防陣容嚴重不整，一旦谷得太上，隨時輸得更快。
    曼聯雖然和波已達標，但唔想有差池，相信亦唔會刻意求和。曼聯近13場聯賽未輸過，加上近7次聯賽對李斯特城贏6次，明顯格食格，今場一於捧客勝。
    直播表
    周日12:05pm 日職 北海道札幌岡薩多Vs橫濱水手
    有線661、601台
    周日5:00pm 日職 廣島三箭Vs名古屋鯨魚
    有線661、601台
    周日5:00pm 日職 清水心跳Vs大分三神
    有線664、604台
    周日6:00pm 日職 神戶勝利船Vs大阪飛腳
    有線662、602台
    周日6:00pm 韓職 全北汽車VsFC首爾
    無綫85台
    周日11:00pm 英超 李斯特城Vs曼聯
    Now 621、611
    周日11:00pm 英超 車路士Vs狼隊
    Now 622
    周日11:00pm 英超 阿仙奴Vs屈福特
    Now 624
    周日11:00pm 英超 紐卡素Vs利物浦
    Now 625
    周日11:00pm 英超 韋斯咸Vs阿士東維拉
    Now 633
    周日11:00pm 英超 水晶宮Vs熱刺
    Now 623
    周日11:00pm 英超 般尼Vs白禮頓
    Now 626
    周日11:00pm 英超 曼城Vs諾域治
    Now 627
    周日11:00pm 英超 修咸頓Vs錫菲聯
    Now 628
    周日11:00pm 英超 愛華頓Vs般尼茅夫
    Now 668
    周日11:15pm 意甲 博洛尼亞Vs萊切
    Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301
    周一1:30am 意甲 羅馬Vs費倫天拿
    Now 639、有線655、615、662、602台、myTV Gold 302
    周一1:30am 意甲 維羅納Vs拉素
    Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301
    周一3:45am 意甲 祖雲達斯Vs森多利亞
    Now 638、有線654、614、662、602、myTV Gold 301