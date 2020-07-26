一項黃金定律！曼聯獵狐謝幕

周日(26日)晚英超煞科，10場波同時間上演，當中李斯特城主場對曼聯嘅爭前4超激戰，唔係你死就我亡。「狐狸」防線唔穩陣，焗攻隨時輸得更慘；曼聯今場只要唔輸即穩奪歐聯入場券，對來季收入極有幫助，加上近年對賽食住對手，讓平半捧上盤。（Now 621及611周日晚11時直播）

季中一直穩做3哥嘅李斯特城，踏入下半季大跌Watt，復賽後8仗只得2勝3和3負，不斷失分搞到跌落第5，要爭前4今仗需主動求勝，若然打和就要望「車仔」另一邊輸波，形勢唔多好。喺射手榜領先嘅占美華迪雖重拾射門鞋，但中場重心占士麥迪臣提早收咧，右閘列卡度彭利拿續抖及中堅蘇恩古坐波監，近期防線漏洞百出，前後陣容都不整，焗攻仲牙煙。

「紅魔」近7次對賽6勝

曼聯上周中雖然打和韋斯咸失分，但因另一爭前4勁敵車路士輸波，得以升上第3位。「紅魔鬼」已經連續13場聯賽不敗，單計復賽後8仗更豪取5勝3和，自波基斯費南迪斯加盟後，全面激活中前場。佢哋喺英足盃4強畀「車仔」淘汰，眼前目標放晒喺前4嘅歐聯入場券身上，疫情重創經濟下，呢條大水喉更不容有失。翻查紀錄，曼聯近7次聯賽對「狐狸」獲6勝1和，擺明格食格，煞科戰唔會再保留，「紅魔」個勢咁旺咪拗頸，強捧上盤！