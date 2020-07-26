鯨魚群組繼續爆　作客三箭急取消

日職名古屋鯨魚疫情擴大，繼24歲後衞宮原和也上星期五（24日）喺PCR檢測呈陽性反應，中場渡邊柊斗亦告確診新冠肺炎，原定香港時間星期日（26日）下午5時作客廣島三箭場聯賽，臨時宣布取消，補賽日期未定，鯨魚方面計劃星期一（27日）再為全隊60名職球員再作檢查，以保證8月1日主場對柏雷素爾嘅賽事可以如常舉行。

由於名古屋保健所最初認為，並無與宮原和也太過密切接觸嘅人士存在，於是鯨魚安排16名經緊急測試呈陰性嘅球員出發前往廣島，因為喺疫情之下，日職規定放寬到包含一名門將、有14個球員已經可以出戰。點知再發現兩名職員同渡邊柊斗都染疫，星期日上午只好宣布終止比賽，理由當然係「賽前出現密切接觸者」，今次係上月底復賽後，日職首度因疫情出現比賽停戰。

鯨魚已經決定星期一再作大規模檢測，希望保證8月1日主場對柏雷素爾場波順利舉行，事關按目前日職安排，呢場波最多容許5000名觀眾可以入場，如果無法確認安全，可能引起社區爆發，後患無窮。事實上，名古屋鯨魚上周中曾作客大分三神，宮原和也亦有隨軍，病毒究竟係喺大分感染，抑或係由鯨魚大軍傳播都唔能夠排除，令日職蒙上再度煞停嘅陰影。

至於周日（26）日職早場，衞冕嘅橫濱水手作客北海道札幌岡薩多反輸1:3，未能用贏波歡送落實外流德甲嘅遠藤溪太，佢踢咗17分鐘就被換走，據報係左邊大髀有傷之故，希望唔影響轉會啦。

水手賽前宣布，遠藤溪太將會外借到德甲分子柏林聯1年，並喺借用期滿後柏林聯可買斷呢位翼鋒。遠藤溪太喺1997年11月22日生於神奈川縣，現年22歲，2016年首次亮相日職，迄今各項賽事上陣140場入15球，被形容為將會超越齋藤學嘅中場新銳。佢平均每場成功送出5.2次傳中波，成為目前日職頭號傳中王。呢位前日本U19成員，已經代表過大國腳兩次，處子戰係2019年12月10日喺釜山東亞錦標賽對中國，當時日本贏2比1，水手冇咗佢都幾頭痕喎。