英超「柱男」丹尼艾格斯力爭神射手

丹尼艾格斯（右圖）堪稱「英超黑仔王」！原來呢名修咸頓射手同曼聯嘅拉舒福特，都係今季射門中柱最多球員，總共有6次，如果呢6腳化成入球，丹尼艾格斯早已超越占美華迪領先神射手榜。

現時占美華迪以23球領先神射手榜，丹尼艾格斯21球排次席，奧巴美揚20球排第3，大家仍然有機會爭神射手。不過翻查賽會記錄，原來丹尼艾格斯今季射門中柱次數多達6次，奧巴美揚亦有4次，「華Dee」好彩啲就只有3次，如果呢啲中柱波角度正少少入晒，成個射手榜就唔同晒，丹尼艾格斯變咗27球排榜首，占美華迪就以26球排第2喇！

不過呢個世界冇如果，丹尼艾格斯想攞神射手，惟有煞科戰靠自己努力；今晚修咸頓主場謝幕鬥錫菲聯，丹尼艾格斯可以盡情數胡。錫菲聯復賽後5場作客只得2和3負，表現極曳，修咸頓讓平半，上盤值得捧場。（Now 628周日晚11時直播）

英超神射手形勢及賠率（只列部分）

占美華迪（李斯特城）23球 1.07倍

丹尼艾格斯（修咸頓）21球 9.5倍（其他）

奧巴美揚（阿仙奴）20球 25倍

穆罕默德沙拿（利物浦）19球 60倍

史達寧（曼城）19球 35倍

今季英超中柱最多球員

丹尼艾格斯（修咸頓）6次

拉舒福特（曼聯）6次

阿古路（曼城）5次

奇雲迪布尼（曼城）5次

迪路菲奧（屈福特）5次

奧巴美揚（阿仙奴）4次

尼基迪亞（阿仙奴）4次

穆罕默德沙拿（利物浦）4次

羅拔圖法明奴（利物浦）4次

史達寧（曼城）4次

註：只列4次或以上