英超「柱男」丹尼艾格斯力爭神射手
2020年07月26日 21:00
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(Getty Images)
丹尼艾格斯（右圖）堪稱「英超黑仔王」！原來呢名修咸頓射手同曼聯嘅拉舒福特，都係今季射門中柱最多球員，總共有6次，如果呢6腳化成入球，丹尼艾格斯早已超越占美華迪領先神射手榜。
現時占美華迪以23球領先神射手榜，丹尼艾格斯21球排次席，奧巴美揚20球排第3，大家仍然有機會爭神射手。不過翻查賽會記錄，原來丹尼艾格斯今季射門中柱次數多達6次，奧巴美揚亦有4次，「華Dee」好彩啲就只有3次，如果呢啲中柱波角度正少少入晒，成個射手榜就唔同晒，丹尼艾格斯變咗27球排榜首，占美華迪就以26球排第2喇！
不過呢個世界冇如果，丹尼艾格斯想攞神射手，惟有煞科戰靠自己努力；今晚修咸頓主場謝幕鬥錫菲聯，丹尼艾格斯可以盡情數胡。錫菲聯復賽後5場作客只得2和3負，表現極曳，修咸頓讓平半，上盤值得捧場。（Now 628周日晚11時直播）
英超神射手形勢及賠率（只列部分）
占美華迪（李斯特城）23球 1.07倍
丹尼艾格斯（修咸頓）21球 9.5倍（其他）
奧巴美揚（阿仙奴）20球 25倍
穆罕默德沙拿（利物浦）19球 60倍
史達寧（曼城）19球 35倍
今季英超中柱最多球員
丹尼艾格斯（修咸頓）6次
拉舒福特（曼聯）6次
阿古路（曼城）5次
奇雲迪布尼（曼城）5次
迪路菲奧（屈福特）5次
奧巴美揚（阿仙奴）4次
尼基迪亞（阿仙奴）4次
穆罕默德沙拿（利物浦）4次
羅拔圖法明奴（利物浦）4次
史達寧（曼城）4次
註：只列4次或以上