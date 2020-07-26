阿列沙巴拿加為跳「車」或自願減薪

即上英超刨績王：

車路士上仗以2比5大比數不敵英超冠軍利物浦，錯失提早鎖定積分榜前4機會，車仔全隊上下的表現亦因此都備受批評，其中正選門將阿列沙巴拿加更是首當其衝狂遭炮轟，情況或令這位25歲西班牙門將萌生去意。據英國《太陽報》透露，兩支西甲勁旅西維爾和馬德里體育會，都有意簽入這位車仔門神，而馬體會亦正考慮將門神奧比歷當作今次交易的籌碼。

2018年車路士以破全球轉會費紀錄的7160萬鎊轉會費，由畢爾包引入阿列沙巴拿加，簽約6年，不過經過2年英超賽場洗禮，這位西班牙門將似乎未能贏得車仔主帥林柏特嘅信任之餘，近日連隊友都其表現有所不滿。面對利物浦一役，阿列沙巴拿加多次在防守期間出現猶豫不決嘅情況，遭受場上多位隊友們抱怨，連隊長兼同鄉艾斯派古達都頗有微言，可見西班牙門將在更衣室內嘅人氣亦僅屬一般。

近日馬體會的奧比歷、般尼的尼克普比以及現時以租借身份效力錫菲聯的曼聯鋼門甸恩軒達臣，都盛傳成為車路士引援目標。對自己處境感到不滿嘅阿列沙巴拿加，明白到想令新東家負擔起其15萬鎊周薪，確實不容易，不過如果可以去到新環境，並獲得更佳表現機會，相信這位西班牙門將應該不會介意減薪。