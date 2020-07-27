祖雲達斯9連冠！C朗追平86年前傳奇紀錄

今季意甲冠軍誕生！榜首祖雲達斯喺周一(27日)凌晨主場以2比0擊敗森多利亞，提早2輪成為聯賽冠軍，亦係呢支班霸連續9季成為意甲盟主。

祖記球星C朗今場射入1球，今季已累積31個入球，追平傳奇人物布利來喺1933/34年球季創下嘅紀錄，成為祖雲達斯史上單季最多聯賽入波嘅球員之一。

C朗喺上半場補時，傳應比真歷橫傳射入，為祖雲達斯打開紀錄，祖記第2個入球亦同C朗有關，佢勁射被門將奧達路撲出後，後備上陣嘅貝拿迪斯治門前補射入網。

C朗本來可以梅開二度，但佢喺臨完場主射12碼，卻射中楣彈出入，C朗復賽後已射入10球，屬於歐洲5大聯賽球員之中最多。最終祖雲達斯維持贏2比0，領先第2位國際米蘭7分，提早2輪登上冠軍寶座，連續9季封王，亦係球隊史上第36個意甲冠軍。

賽後C朗，喺社交網上話將冠軍獻畀受新冠肺炎疫情打擊嘅人士：「呢座冠軍獻畀所有祖雲達斯球迷，特別係受過及正在受新冠肺炎疫情影響嘅人士，奪冠唔容易，你哋嘅勇氣、態度同決心，都係球隊喺爭標過程之中，最需要嘅力量，向大家送出大大嘅擁抱。」