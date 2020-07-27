曼城入球破百改寫歷史！歡送大衞施華

英超亞軍曼城果然好有體育精神，喺煞科戰仍然全力出擊，以5比0大勝包尾降班嘅諾域治，今季聯賽入球突破百球大關，達到102球，歡送最近1場踢英超嘅隊長大衞施華。

曼城今場由加比爾捷西斯、史達寧、馬列斯各入1球，加上奇雲迪布尼梅開二度，送5隻蛋畀諾域治。

奇雲迪布尼仲有1次助攻，佢今季累積20次助攻，追平2002/03年球季阿仙奴射手亨利嘅紀錄，成為英超史上單季最多助攻嘅球員之一。隊友史達寧今季英超入咗20球，成為自1976/77年球季傑特之後，曼城單季頂級聯賽入波最多嘅球員。

曼城亦繼1936/37、1957/58、2013/14、2017/18年球季之後，第5次單季聯賽入球破百，屬於英格蘭頂級聯賽史上最多，總算攞番個安慰獎。

大衞施華將於今季結束後約滿離隊，今場成為佢嘅英超告別戰，賽後佢話發表情深講話：「當我加盟曼城嘅時候，無諗過可以贏咁多冠軍，每1日都同一班非常出色嘅人一齊工作，實在令人興奮，仲有球會嘅工作人員，佢哋令我嘅生活容易咗好多，我同隊友們已經並肩作戰10年，我愛佢哋，永遠想念所有人，當然我哋仲要爭奪歐聯冠軍。」34歲嘅大衞施華為曼城上陣過434次，射入77球。