必殺技升呢！曼聯無愧「12碼之王」

曼聯作客李斯特城嘅英超煞科生死戰，賽前已經預視12碼會係勝負關鍵，事關曼聯今季係全英超拎最多12碼球隊，而李斯特城就係被罰最多12碼球隊。結果劇情亦係同預告一樣，曼聯喺71分鐘由安東尼馬迪爾博到12碼，交畀波基斯費南迪斯操刀打破僵局。

據Opta數據顯示，呢個12碼係曼聯今季聯賽第14個12碼，打破英超史上單季最多12碼紀錄，舊紀錄係李斯特城同水晶宮嘅13次(見表)，「紅魔鬼」果然無愧「12碼之王」之名。如果計埋所有盃賽，曼聯今季12碼數字更達到20球大關。

曼聯今季英超14個12碼當中，有10成功轉化為入波，宴客嘅集中喺開季保羅普巴、拉舒福特等，自從波基斯費南迪斯加盟後，呢位葡萄牙國腳4次操刀全部得手，令曼聯12碼必殺技進一步加強。

英超單季獲得12碼紀錄

曼聯 19/20 14次

李斯特城 15/16 13次

水晶宮 04/05 13次

車路士 09/10 12次

利物浦 13/14 12次

阿仙奴 06/07 12次

布力般流浪 94/95 12次

曼聯 18/19 12次