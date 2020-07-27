香港田徑壇傳奇許威廉離世　男拔同窗悼念

前香港奧運田徑代表William Hill（許威廉）周一凌晨因病與世長辭，享年75歲。許威廉於中學時代就讀拔萃男書院，1964年畢業，該年他亦披上戰袍參戰東京奧運會，創下歷史；男拔萃舊生對這位好友的離去，表示深切哀悼。

許威廉在學界賽400米跑，曾造出49秒10成績，而這個紀錄保持了四十年。上世紀60年代亦兩度膺得香港田徑最佳男運動員獎項。56年前的東京奧運，他參加了200米及400米比賽，寫下香港田徑難忘一頁。

與許威廉同屆畢業的體育界名人余錦基，對好友離世感到悲傷，「他是香港體壇的傳奇，年輕時曾代表香港出戰奧運會，並締造香港田徑紀錄，在田徑場上發光發熱，對於他的離去，我感到極度悲傷。」余氏同時希望他早登極樂，「不過至少他現在不需再受身體的痛苦，這對他也可能是一個解脫。」一班同窗亦向許威廉的遺孀致以慰問，多多保重節哀。

退休後的許威廉仍不忘回饋母校，數年前男拔萃於灣仔會展舉行145周年校慶晚宴，他和一眾名人舊生聚首一堂，出力宏揚母校精神。作為男子200米及400米前香港紀錄保持者許威廉當年多次感謝學校的栽培，懷緬道：「我讀書時好頑皮成日搞事，後來真的犯錯了，學校給每位同學『第二次機會』，給我們改過，令我終身受用。」