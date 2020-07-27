政府收緊防疫措施　體院不受影響

本港新冠肺炎疫情嚴重，連續5日錄得單日超過100宗確診個案，政府周一（27日）公布一系列收緊社交距離措施，其中體育處所及游泳池7月29日起需要暫時關閉7日，而早前已關閉健身中心、桌球室及保齡球室等遊樂場所，則繼續不開放。

政府指，考慮到不佩戴口罩的活動所帶來較高的風險，繼關閉康文署轄下設施後，體育處所及游泳池亦被納入為第599F章的「表列處所」，7月29日起暫停開放7日。

作為本港精英運動員訓練基地的香港體育學院情況令人關注，體院社區關係及市務總監李忠民接受查詢時指，體院不屬於公眾地方亦未被納入表列處所，故不受防疫措施影響，至於院內游泳池將繼續開放。

李忠民表示：「體院自7月15日起只有全職運動員方才可繼續在體院訓練。部門主管亦因應各部門情況，安排員工在家工作，以減低體院人流。」

政府新措施亦包括強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩，李忠民指：「現時運動員訓練時不需要戴口罩，不過會要求他們三餐在體院進食，疫情期間亦鼓勵他們留體院。」被問到會否參考外國定期為運動員做病毒檢測，以及會否加強運動員進出體院後檢疫時，李忠民表示：「體院的醫學顧問認為暫時並沒此需要。」

早前確診並康復的香港空手道代表李振豪於facebook發文，支持以更嚴厲的措施去預防疫情。「今日確診再破百，其實我們是否可以再做更嚴厲的措施去預防疫情？作為專業運動員，跟著指引去訓練是理所當然的事情，但關乎集體利益同健康著想，我們是否再應該想想是否應該停一停，或者像外地一樣定期幫運動員、員工做大型檢測？」

全職運動員目前維持正常訓練，李振豪表示擔心：「如果肯定有大型賽事如奧運外圍賽，我心甘情願繼續冒險，但係短期內我們真係有高強度的比賽嗎？我只係唔想悲劇再一次發生，每一次回想起對我來講都係惡夢，受影響的人實在太多了。」

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